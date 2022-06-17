В России заявили о готовности рассмотреть альтернативы ЕГЭ

Глава Минпросвещения Кравцов заявил о готовности рассмотреть альтернативы ЕГЭ

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил «Известиям», что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на сегодняшний день «максимально объективен», но ведомство готово рассмотреть альтернативы.

«Мы с Рособрнадзором открыты, готовы к предложениям. Если будет разработана система лучше ЕГЭ, мы ее обязательно рассмотрим и примем то или иное решение», — сказал глава Минпросвещения, добавив, что этом году ЕГЭ проходит в штатном режиме, без сбоев, максимально объективно.

«Сегодня нет «угадайки», как это было когда-то. Очень много творческих заданий, которые помогают максимально оценить творческие способности, мышление школьников, комплексное знание предмета», — пояснил он.

Также Кравцов отметил, что ЕГЭ сегодня является максимально объективным экзаменом, который дает возможность каждому школьнику поступить в тот или иной вуз.

Ранее Кравцов сообщил, что отказ России от Болонской системы не повлияет на проведение единого госэкзамена. Он напомнил, что Болонский процесс никак не связан с ЕГЭ, поскольку они являются абсолютно разными системами.