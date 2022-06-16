В России раскрыли будущее ЕГЭ после отказа от Болонской системы
Отказ России от Болонской системы не повлияет на проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Будущее экзамена раскрыл министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова приводит Telegram-канал «Известий».
Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.
Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.
Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.
Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.
Глава ведомства объяснил, что Болонский процесс никак не связан с ЕГЭ, так как они являются абсолютно разными системами.
«Другое дело, что решение о присоединении к Болонской системе и решение об эксперименте по введению ЕГЭ принималось практически в одно и то же время», — добавил он.
Ранее политолог Екатерина Шульман (внесена Минюстом в реестр иноагентов) и ректор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Андрей Рудской допустили, что в России после отказа от участия в Болонском процессе могут отказаться от ЕГЭ. При этом Шульман отметила, что дискуссия об отмене экзамена в России никогда не заканчивалась, а Рудской высказался против Болонской системы.
В мае глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил о планах России отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему обучения. Он рекомендовал отнестись к Болонской системе как к «прожитому этапу».
В свою очередь заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что после подписания глав учебных заведений под обращением Российского союза ректоров о поддержке специальной операции на Украине фактически произошло исключение образовательных организаций страны из Болонского процесса.