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В России раскрыли будущее ЕГЭ после отказа от Болонской системы

Министр просвещения Кравцов заявил, что отказ от Болонской системы не повлияет на ЕГЭ
Сергей Кравцов

Сергей Кравцов. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Отказ России от Болонской системы не повлияет на проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Будущее экзамена раскрыл министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова приводит Telegram-канал «Известий».

Что такое Болонская система образования?

Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.

Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.

Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.

Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

Глава ведомства объяснил, что Болонский процесс никак не связан с ЕГЭ, так как они являются абсолютно разными системами.

«Другое дело, что решение о присоединении к Болонской системе и решение об эксперименте по введению ЕГЭ принималось практически в одно и то же время», — добавил он.

Ранее политолог Екатерина Шульман (внесена Минюстом в реестр иноагентов) и ректор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Андрей Рудской допустили, что в России после отказа от участия в Болонском процессе могут отказаться от ЕГЭ. При этом Шульман отметила, что дискуссия об отмене экзамена в России никогда не заканчивалась, а Рудской высказался против Болонской системы.

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В мае глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил о планах России отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему обучения. Он рекомендовал отнестись к Болонской системе как к «прожитому этапу».

В свою очередь заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что после подписания глав учебных заведений под обращением Российского союза ректоров о поддержке специальной операции на Украине фактически произошло исключение образовательных организаций страны из Болонского процесса.

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Никита Абрамов
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