Отмену ЕГЭ после отказа России от Болонской системы назвали возможной

Политолог Шульман и ректор петербургского Политеха Рудской допустили скорую отмену ЕГЭ

После отказа России от Болонской системы образования в стране могут отменить проведение ЕГЭ. Возможность этого в разговоре с «Лентой.ру» допустили политолог Екатерина Шульман (внесена Минюстом в реестр иноагентов) и ректор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Андрей Рудской.

По словам Шульман, дискуссия об отмене ЕГЭ в России никогда не заканчивалась. «Если сейчас счесть этот экзамен западным влиянием, то можно, конечно, отменить и его заодно тоже. Но я думаю, что это будет сложнее, поскольку ЕГЭ — инструмент учебной и социальной мобильности внутри страны, который позволяет школьникам из регионов поступать в престижные вузы российских столиц», — сказала она.

Ректор петербургского Политеха Рудской также назвал отказ от единого госэкзамена в России возможным. «Уход от Болонской системы, скорее всего, может повлечь и отмену ЕГЭ», — заявил он.

При этом Рудской высказался скорее против Болонской системы: «Мы хорошо освоили Болонскую систему образования и то, что там было и есть положительного. И мы обязаны накладывать это на образовательный процесс. Но я сторонник специалитета для инженеров. Могу понять, кто такой бакалавр или магистр физики, математики, философии. Но я не могу понять, кто такой бакалавр машиностроения, металлургии. Звучит даже как-то не по-русски».

Ранее стало известно, что в Госдуме приступили к работе над выходом России из Болонской системы образования. «Деколонизация нашего образования началась. На очереди — изменение или отмена ЕГЭ и дебюрократизация системы образования в целом», — заявил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.

Россия присоединилась к Болонскому образовательному процессу в 2003 году. В его основе заложена двухуровневая система образования — бакалавриат и магистратура. Помимо этого, российская система образования ведет подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ пять-шесть лет.