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В Госдуме приступили к работе над выходом из Болонской системы

Депутат Толстой заявил, что в Госдуме приступили к работе над выходом из Болонской системы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Комитет по науке и высшему образованию, а также заместители председателя Госдумы совместно с правительством России приступили к работе над практическими шагами по выходу из Болонской системы образования. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой в своем Telegram-канале.

«Деколонизация нашего образования началась. На очереди — изменение или отмена ЕГЭ и дебюрократизация системы образования в целом. Хватит», — написал депутат.

24 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в России планируют отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему учебы. Он рекомендовал отнестись к Болонской системе как к «прожитому этапу».

25 мая вице-спикер Совфеда Константин Косачев объявил, что комитет Совета Федерации по образованию и науке 6 июня обсудит вопрос о возможном отказе России от Болонской системы образования.

В 2003 году Россия присоединилась к Болонскому образовательному процессу, в основе которого заложена двухуровневая система образования — бакалавриат и магистратура. В свою очередь российская система образования, помимо бакалавриата и магистратуры, ведет подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ пять-шесть лет.

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Никита Абрамов
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