В учебник по истории включили главы про СВО на Украине. Что школьникам расскажут о ее причинах?

Опубликовано содержание глав нового учебника истории России об СВО на Украине

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на пресс-конференции в ТАСС представил новый учебник истории за 11 класс. Он сообщил, что в пособии кардинально переработаны разделы с 1970-х по 2000-е годы, а также появились главы о событиях с 2014 по 2023-й — в том числе и о специальной военной операции (СВО) на Украине. Журналисты РБК опубликовали содержание этих глав. В них говорится о современной Украине как ультранационалистическом государстве и поддержке СВО абсолютным большинством россиян. Кроме того, в пособии описана предыстория конфликта на Украине и цели СВО.

Целью СВО названо «упредительное обеспечение» безопасности России

Главу о спецоперации предваряет цитата президента России Владимира Путина из обращения к представителям авиационной отрасли 9 февраля 2023 года. В ней говорится о том, что Россия не начинала боевых действий, но наоборот — стремится их закончить.

В качестве точки отсчета конфликта берутся события Майдана, который в цитате президента описан как совершенный националистами незаконный государственный переворот.

Сама современная Украина называется «ультранационалистическим государством», в котором преследуется любая оппозиция.

Украина — ультранационалистическое государство. Сегодня любое инакомыслие на Украине жестко преследуется, оппозиция запрещена, все русское объявлено враждебным. Идет уничтожение всего, так или иначе свидетельствующего об общей для братских народов истории и культуре новый учебник истории России за 11 класс

Отдельно авторы учебника отмечают, что в ходе спецоперации России противостоит все НАТО. «Нашим военным противостоит идеологически прокачанная, оснащенная оружием НАТО, подготовленная по их стандартам армия ВСУ (Вооруженных сил Украины), пополняемая зарубежными наемниками и инструкторами», — говорится в пособии.

Предпосылками СВО названы фальсификация истории и возрождение нацизма

Авторы учебника сообщают, что Москва совершала в отношении Запада исключительно дружественные шаги: работала над налаживанием отношений между российскими и американскими спецслужбами, выражала соболезнования пострадавшим от террористических актов Соединенным Штатам, строила ветки трубопроводов, поставлявших Западу газ.

Однако далее, как говорится в пособии, США решили не допустить энергетической самостоятельности Европы, обеспеченной Россией, и препятствовали российским поставкам газа за рубеж.

Запад завалил украинский режим деньгами и оружием, а против России были введены беспрецедентные по масштабу санкции новый учебник истории России за 11 класс

Кроме того, составители учебника сообщают о кампании западных стран по переписыванию истории, в рамках которой были снесены памятники освобождавшим Европу от нацизма советским солдатам и офицерам. Одновременно с этим происходили гонения в отношении русскоязычного населения бывших советских республик, расскажут школьникам.

Учебник расскажет об использовании Украиной тактики «живого щита» из мирных граждан

Знакомясь с историей хода СВО через этот учебник, российские одиннадцатиклассники узнают, что украинские военные взяли на вооружение тактику использования гражданского населения в качестве «живого щита». Авторы заявляют, что подобный способ ведения боевых действий на собственной территории никогда не применялся ни одной армией мира.

«Армия ВСУ не защищала своих граждан, не обороняла города, занимая позиции на подступах к ним, а наоборот — оборудовала боевые позиции внутри жилых кварталов и не позволяла местным жителям их покинуть», — говорится в учебнике.

После этого абзаца авторы напоминают учащимся, что те — уже взрослые, и о тактике ВСУ должны делать выводы самостоятельно.

Также в пособии предостерегают от распространения фейков

Разработчики пособия сообщают учащимся, что в мире существует целая индустрия по производству фейков, которая работает «непрерывным конвейером». Подростков призвали учитывать, что размещаемые в интернете фотоснимки и видеоролики могут являться постановочными.

Отдельно в учебнике упоминаются «оппозиционеры», которые также — по словам составителей пособия — могут являться распространителями фейков.

Думайте: почему, зачем и за что «отрабатывают новости» те или иные «оппозиционеры», «лидеры мнений», «популярные блогеры» и т. п. В чьих интересах? Думайте. И тогда вы не станете жертвами дешевых манипуляций. новый учебник истории России за 11 класс

Новые учебники истории России, в которых рассказывается о событиях с 1945 года по начало XXI века, поступят в российские школы уже с 1 сентября 2023 года. А к 1 сентября 2024 года новыми пособиями будут пользоваться и учащиеся с 5 по 9 классы.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов обещал дополнить российские учебники после того, как Россия победит в СВО.