Кравцов рассказал об изучении школьниками причин начала спецоперации

Глава Минпросвещения: причины начала СВО дети будут изучать как в 10, так и в 11 классе

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что причины начала спецоперации на Украине входят в программу уроков истории как в 10 классе, так и в 11. Нельзя сказать, что на данную тему выделят один или два часа, уточнил министр в интервью РИА Новости.

«Можно сказать, что во многом 11 класс, ведь специальная военная операция, она, по большому счету, началась не 24 февраля. Причины начала специальной военной операции, они намного раньше и намного глубже», — объяснил глава ведомства.

Кравцов также впервые показал рукопись нового учебника истории для десятиклассников. По его словам, книга охватит период с 1914 по 1945 год — революцию, историю Советского Союза.

«Конечно, мы дополним учебник, как только мы победим. Как я уже сказал, мы уже побеждаем в информационной войне, но специальная военная операция закончится, и закончится нашей победой», — резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России рассматривает вариант переименования школьного курса Основ безопасности жизнедеятельности в «Основы безопасности и защита Родины». Кравцов также напомнил, что частью школьной программы всегда были уроки начальной военной подготовки.