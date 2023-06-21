В России задумали переименовать уроки ОБЖ в «Защиту Родины»

Кравцов допустил переименование курса ОБЖ в школах в «Основы безопасности и защита Родины»

Министерство просвещения России рассматривает вариант переименования школьного курса Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

«Время нам говорит о том, что этот курс нужно развивать. И мы тоже обсудили и с педагогическим сообществом, и с учителями, и видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти и рассказать правду. Вот такое сейчас решение тоже обсуждаем, чтобы назвать "Основы безопасности и защита Родины"», — сказал министр.

Кравцов отметил, что частью школьной программы всегда были уроки начальной военной подготовки, а программа уроков ОБЖ является расширенной версией, включающей курс оказания различной помощи и порядок действий при техногенных или природных катастрофах.

Ранее стали известны подробности проведения занятий по начальной военной подготовке в российских школах. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что в старших классах будут предусмотрены полевые выезды, а сама подготовка станет обязательным школьным предметом.

Программу школьного образования, в которой появится начальная военная подготовка, Минпросвещения утвердило 22 декабря 2022 года. Она будет проводиться в рамках уроков ОБЖ. На реализацию единых федеральных образовательных программ российские школы должны перейти до 1 сентября 2023 года.