В Госдуме привели подробности о занятиях по военной подготовке в школах

Депутат Лантратова заявила, что военная подготовка в школах будет включать полевые выезды

На занятиях по военной подготовке в старших классах российской школы будут предусмотрены полевые выезды. Такие подробности привела первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщает «Интерфакс».

Она пояснила, что предмет «Военная подготовка» сделают обязательным для преподавания в школах. Лантратова отметила, что в ответе, полученном от Минпросвещения, говорилось о включении дисциплины по основам военной подготовки с пятого по десятый класс.

В десятом классе появятся даже специальные полевые выезды, указала депутат. По мнению лидера фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергея Миронова, этот предмет стоило бы преподавать участникам спецоперации.

«Это поможет решить вопрос трудоустройства тех, кто возвратится после окончания СВО», — добавила Лантратова.

Ранее в Минпросвещения рассказали, что занятия по начальной военной подготовке в школах России станут внеурочными.

9 ноября глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что в школах в 2023 году введут курс по военной подготовке.

До этого первый замминистра обороны России Валерий Герасимов рассказал, что ведомство выступило за введение начальной военной подготовки в школах и профтехучилищах. Министерство предложило ввести предмет в объеме 140 часов на протяжении двух последних лет обучения.