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12:10, 9 ноября 2022Россия

В Минпросвещения назвали сроки появления начальной военной подготовки в школе

Глава Минпросвещения Кравцов: в школах в 2023 году введут курс по военной подготовке

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

В школах России курс по начальной военной подготовке появится со следующего учебного года. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его цитирует ТАСС.

«Он будет уже со следующего учебного года в школах, сейчас он готовится до 1 января, затем пройдет апробация», — сказал Кравцов.

Ранее первый замминистра обороны России Валерий Герасимов заявил, что ведомство выступило за введение начальной военной подготовки в школах и профтехучилищах. Министерство предложило ввести предмет в объеме 140 часов на протяжении двух последних лет обучения.

До этого с подобной инициативой выступали в Госдуме. Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов заявил, что в современных условиях подобная подготовка очень важна.

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Анастасия Шейкина
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