Российских школьников задумали обучать военной подготовке

«Известия»: Минобороны поддержало идею Сергея Миронова ввести военную подготовку в школах

Первый замминистра обороны России Валерий Герасимов заявил, что ведомство выступило за введение начальной военной подготовки школах и профтехучилищах. Об этом он рассказал в ответе главе партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову, пишут «Известия».

Герасимов сообщил, что Минобороны предложил ввести предмет в объеме 140 часов на протяжении двух последних лет обучения. Идею Миронова задумали поддержать во всех фракциях парламента, по мнению которого, НВП российским школьникам могут преподавать только люди с боевым опытом — например, ветераны боевых действий и представители силовых ведомств.

«С началом проведения специальной военной операции этот вопрос встал особенно остро. Даже многие добровольцы не имеют необходимого опыта для участия в боевых действиях. Введение такого предмета в школах позволит провести планомерную подготовку граждан к возможному противостоянию с врагом», — подчеркнул Миронов.

Парламентарий уточнил, что имеет в виду не только техническую подготовку, которая включает в себя тактику военных действий, огневую подготовку, основы военной медицины, но и психологическую. Инициатива поможет трудоустроить десятки тысяч людей, отметил он.