Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 ноября

С 1 ноября в России начнут осенний призыв и ограничат вывоз красной икры с Камчатки

С 1 ноября в России произойдет ряд изменений. Среди них начало отложенного на месяц осеннего призыва на срочную службу в армию, новый зеленый стандарт строительства многоквартирных домов, возобновление прямого авиасообщения с одной туристической страной и другие события, которые коснутся миллионов россиян. Подробнее об этом — в материале «Ленты.ру».

Начнется перенесенный на 1 ноября осенний призыв срочников

В России 1 ноября начнется осенний призыв на срочную службу в армию. Соответствующий указ ранее подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Осуществить с 1 ноября по 31 декабря 2022 года призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе (...), в количестве 120 000 человек», — говорится в тексте указа главы государства.

Обычно осенний призыв начинается 1 октября, однако в 2022 году его начало перенесли на месяц. Как объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, военкоматы были перегружены из-за проведения частичной мобилизации, поэтому власти приняли решение сдвинуть начало призыва срочников на 1 ноября. «Это решение позволит развести потоки мобилизованных и призывников-срочников», — отметил представитель Кремля.

Как ранее заявил министр обороны Сергей Шойгу, солдаты-срочники, которые служат на данный момент, после демобилизации поедут домой.

Новые призывники, по его словам, не будут служить в зоне специальной военной операции России на Украине.

Мобилизованные россияне должны начать получать минимум 195 тысяч рублей

С 1 ноября ежемесячное денежное довольствие для призванных в рамках частичной мобилизации россиян не должно быть ниже 195 тысяч рублей. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Как отмечает правительственный портал «Объясняем.рф», выплаты будут начисляться с момента зачисления в списки личного состава воинской части и вне зависимости от места ее нахождения, в том числе за период подготовки и обучения военнослужащего.

195 000 рублей минимальное ежемесячное денежное довольствие для призванных в рамках частичной мобилизации россиян

Своевременность получения выплат должно обеспечить правительство России совместно с Министерством обороны. Кроме того, губернаторам поручено помочь с размещением мобилизованных, а также с их подготовкой и обучением. Помимо этого, главы регионов должны обеспечить реализацию мер социальной поддержки их семей.

Нескольким категориям пенсионеров с 1 ноября повысят выплаты

Перерасчет пенсий (на основании данных о страховых взносах работодателей) затронет работников угольной промышленности и гражданской авиации, которые обратились с этим вопросом в Пенсионный фонд России (ПФР) до 1 октября, сообщает агентство «Прайм».

Как рассказала доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, размер доплат у этих категорий пенсионеров в среднем составляет 4,7 тысячи и 21,2 тысячи рублей в месяц соответственно.

На размер надбавки влияет продолжительность специального стажа, величина заработной платы, а также сумма взносов по дополнительным тарифам, фактически поступившая в бюджет ПФР от работодателей.

Кроме того, россиянам, которым в октябре исполнилось 80 лет, с 1 ноября вдвое повысят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. На данный момент ее размер составляет 7220 рублей 74 копейки в месяц. Таким образом, после двукратного увеличения 80-летний гражданин будет получать 14 441 рубль 48 копеек в месяц.

Фиксированная выплата в двукратном размере назначается 80-летним гражданам автоматически — без подачи заявления о перерасчете пенсии.

В России вступил в силу новый стандарт строительства домов

С 1 ноября в России начал действовать зеленый стандарт строительства многоквартирных домов, который разработан Минстроем России совместно с «Дом.РФ». Критерии, которые помогут возводить безопасные для окружающей среды здания, утвердил Росстандарт.

Новый ГОСТ включает 81 критерий, но обязательным для признания здания экологичным будет достижение минимум 16 из них. В том числе речь идет о классе энергоэффективности А и выше, наличии предчистовой отделки и инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями.

При оценке будут учитываться архитектура и планировка участка, организация и управление строительством, комфорт и качество внутренней среды, энергоэффективность, рациональное водопользование, экологическая безопасность территории и безопасность эксплуатации здания, а также инновации устойчивого развития. Для получения домом зеленого сертификата нужно набрать более половины из максимальных 163 баллов.

Марокко возобновляет прямое авиасообщение с Россией

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), с 1 ноября 2022 года возобновляется авиасообщение между Россией и Марокко — отечественным туристам вновь будут доступны прямые рейсы на курорты этой популярной пляжной страны.

Самолеты национального перевозчика королевства Royal Air Maroc будут летать из Москвы в Касабланку. Время в пути составит около шести часов.

В АТОР напомнили, что власти Марокко с 30 сентября сняли все ограничения на въезд для туристов. Теперь прибывающие в страну отдыхающие обязаны только заполнить анкету о состоянии здоровья, которая выдается в самолете.

Вывоз красной икры с Камчатки ограничили

Теперь один человек сможет вывезти с Камчатки самолетом — в багаже или ручной клади — не более 10 килограммов красной икры. Соответствующий закон вступает в силу 1 ноября.

Ограничение будет действовать с ноября 2022 года по август 2025 года. Речь идет об икре непромышленного производства, то есть без заводской упаковки с маркировкой Евразийского экономического союза. Мера призвана ограничить реализацию незаконно добытой икры.

Начнется эксперимент по маркировке икры

В России с 1 ноября 2022 года по 31 августа 2023-го будет проводиться эксперимент по маркировке черной и красной икры — специальный код получит икра лососевых и осетровых пород рыб.

Ранее в Росрыболовстве объяснили необходимость данной меры популярностью теневой продажи таких деликатесов. По задумке, маркировка позволит не только очистить рынок от опасной продукции, но и серьезно повысит конкурентоспособность легальных производителей.

Мнения о том, как это повлияет на цену, разнятся. В Росрыболовстве признали, что цифровая маркировка приведет к подорожанию икры, однако рост, как отмечается, будет незначительным. При этом представители Центра развития перспективных технологий, выступающего оператором системы маркировки, отвергли возможность подорожания икры.

Изменятся правила маркировки воды

С 1 марта 2022 года в России уже была введена маркировка поступающей в продажу упакованной питьевой воды. Теперь эти правила дополнили.

Начиная с 1 ноября участники рынка должны представлять в систему «Честный Знак» сведения об обороте и выводе из оборота упакованной воды в случаях, когда она не продается в розницу. Например, когда списывается.