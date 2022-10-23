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18:19, 23 октября 2022Россия

Россиянам ответили на вопрос о ежемесячных выплатах мобилизованным

«Объясняем.рф»: мобилизованные в России будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Военнослужащие, призванные по мобилизации для участия в специальной военной операции, будут получать не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Ответ на соответствующий вопрос опубликован на правительственном портале «Объясняем.рф».

В публикации сказано, что выплаты будут начисляться с момента зачисления в списки личного состава воинской части и вне зависимости от места ее нахождения, в том числе за период подготовки и обучения военного.

Там указано, что соответствующее поручение о соблюдении сроков и размеров выплат призванным по мобилизации подписано президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства утвердил соответствующий документ 19 октября. Согласно ему, с 1 ноября ежемесячное денежное довольствие для призванных в рамках частичной мобилизации не должно быть ниже 195 тысяч рублей. Своевременность получения выплат должны обеспечить правительство и Министерство обороны.

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Сергей Истомин
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