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Россия потеряла на нелегальных продажах красной икры миллиарды рублей

Управляющий директор ВЭБ.РФ: Россия недополучила до 15 млрд руб от нелегальных продаж икры

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Управляющий директор ВЭБ.РФ Александр Демьянов заявил, что нелегальные продажи красной икры нанесли бюджету России ущерб в размере до 15 миллиардов рублей. О потерях он рассказал на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2022) «Рыбная отрасль: новые горизонты», пишет «Секрет фирмы».

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию с нелегальными продажами, в стране начнут маркировать красную икру. Основная задача маркировки товаров — повысить уровень безопасности покупателей, существенно снизить количество контрафакта и некачественных аналогов, уточняется на сайте системы «Честный ЗНАК», отвечающей в том числе за маркировку.

Эксперимент по маркировке красной икры начнется 1 ноября текущего года и продлится до 31 августа 2023 года. Специальный код получит икра лососевых и осетровых пород рыбы.

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В конце июля в Росрыболовстве объяснили необходимость данной меры достаточной популярностью теневых продаж красной икры. Отмечалось, что нанесение маркировки позволит не только очистить рынок от опасной продукции, но и значительно повысит конкурентоспособность легальных производителей.

Тогда же ведомство сообщило, что цифровая маркировка повлияет на подорожание красной икры в 2022 году, однако рост будет незначительным. При этом представители Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором системы маркировки, отвергли возможность подорожания икры. Эксперты рассказали, что исходят из опыта внедрения маркировки в других типах продукции.

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Мария Грушко
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