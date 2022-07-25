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Россиян предупредили о подорожании красной икры

В Росрыболовстве заявили о возможном подорожании красной икры из-за маркировки

Фото: Tetiana Chernykova / Shutterstock

В 2022 году красная икра в России может подорожать, однако цена продукта вырастет незначительно, предупреждают в Росрыболовстве. Ведомство заявляет, что потенциально повышение стоимости произойдет из-за цифровой маркировки икры лососевых и осетровых пород рыб в Камчатском крае, сообщает РИА Новости.

Ранее власти Камчатского края сообщили, что было решено провести эксперимент по цифровой маркировке икры лососевых и осетровых пород рыбы, скорее всего, до конца 2022 года. Основная задача маркировки товаров — повысить уровень безопасности россиян, существенно снизить количество контрафакта и некачественных аналогов, сказано на сайте системы «Честный ЗНАК», отвечающей в том числе за маркировку.

«Федеральное агентство по рыболовству поддерживает решение о начале эксперимента по маркировке икорной продукции в России в 2022 году», — сообщили в пресс-службе ведомства. Организация отметила, что при небольшом повышении цен на икру потребитель «будет полностью уверен в качестве приобретаемой продукции».

В ведомстве подчеркнули, что маркировка необходима, поскольку сегодня достаточно популярны теневые продажи красной икры, а цель эксперимента — борьба с контрафактной продукцией и браконьерами в России. Нанесение маркировки позволит не только очистить рынок от опасной продукции, но и значительно повысит конкурентоспособность легальных производителей, добавили в пресс-службе.

Ранее «Коммерсантъ» рассказал, что оптовая стоимость красной рыбы с февраля по июнь выросла более чем вдвое. Оптовые цены на атлантическую семгу выросли с 900-950 рублей до двух тысяч рублей за килограмм, а на форель — с 550 до 1,7 тысячи рублей за килограмм. При этом сильно подорожала рыба, произведенная в России.

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Мария Грушко
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