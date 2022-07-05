Красная рыба в России подорожала более чем вдвое

«Ъ»: импорт атлантического лосося в Россию в мае упал почти в шесть раз

Растущие на фоне обострившегося геополитического кризиса цены негативно сказались на российском рынке красной рыбы — оптовая стоимость товара с февраля по июнь выросла более чем вдвое. Резкое подорожание вызвано сокращением импорта лососевых рыб из Чили и с Фарерских островов, пишет «Коммерсантъ».

Оптовые цены на атлантическую семгу выросли с 900–950 рублей до двух тысяч рублей за килограмм, а на форель — с 550 до 1,7 тысячи рублей за килограмм. При этом сильно подорожала рыба, произведенная в России. Так, мурманская форель стала дороже на 90 процентов.

В мае 2022 года импорт красной рыбы, преимущественно семги и форели, упал почти в шесть раз, с пяти тысяч тонн до 858 тонн в годовом выражении, подсчитали в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. Российскому бизнесу — ретейлерам и рестораторам — необходимо около 120-130 тысяч тонн лососевых в год, из которых 100 тысяч приходится на импорт.

На фоне сокращения поставок из-за кризиса на рынке может возникнуть дефицит, поскольку только внутреннее производство не сможет полностью покрыть потребность. Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк отмечает, что значительная часть выловленной в России рыбы идет на экспорт.

Проблемы с импортом привели к тому, что с марта по июнь общепит значительно уменьшил закупки лосося. Ряд заведений полностью отказался от импортной рыбы и убрал из меню блюда с атлантическим лососем. Некоторые заведения, например, «Теремок», рассматривают возможное повышения стоимости блюд с красной рыбой, однако в таком случае они становятся нерентабельными для бизнеса, считает владелец сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.

Поставщики и продавцы рыбы также подтверждают сокращение объемов закупок ресторанами — за четыре месяца объем продаж замороженных, охлажденных и слабосоленых лососевых рыб у маркетплейса для общепита GFC снизился примерно на 50 процентов в годовом выражении, сообщили в компании. Глава HoReCa крупного поставщика морепродуктов La Maree Юлия Гузева говорит, что объем продаж лосося в июне снизился на 20–25 процентов к марту.

Сложную ситуацию на рынке могут усугубить новые экологические требования государства. Российские рыбопромышленники испугались срыва вылова лосося — рыбаки опасаются, что от них потребуют положительное заключение о том, что вылов не оказывает негативного воздействия на акваторию, в противном случае их ожидает штраф на сумму до 200 тысяч рублей. Главным показателем является объем добычи, при том что по закону для лососевых рыб он ограничен рекомендательно, а не обязательно.