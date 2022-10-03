Названы сроки возобновления прямого авиасообщения с популярной пляжной страной

АТОР: Марокко возобновляет прямое авиасообщение с Россией с 1 ноября 2022 года

Названы сроки возобновление авиасообщения между Россией и Марокко — с 1 ноября 2022 года отечественным туристам вновь будут доступны прямые рейсы на курорты популярной пляжной страны. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что национальный перевозчик королевства Royal Air Maroc официально объявил о возобновлении с 1 октября прямых рейсов из Москвы в Касабланку. Время в пути составит около шести часов.

В начале ноября тарифы на рейсы на побережье Атлантического океана стартуют от 30 тысяч рублей на человека в одну сторону. В зимний период проезд подешевеет — на 7 декабря можно забронировать билет от 20,5 тысячи рублей на одного.

В АТОР напомнили, что власти Марокко с 30 сентября сняли все ограничения на въезд для туристов. Теперь прибывающие в страну отдыхающие обязаны только заполнить анкету о состоянии здоровья, которая выдается в самолете.

Ранее стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» с 1 октября возобновила полеты на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх. Так, на воздушных линиях будут задействованы комфортабельные широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330.