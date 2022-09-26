«Аэрофлот» возобновит полеты на два любимых пляжных направления россиян

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 1 октября возобновит полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Российская авиакомпания «Аэрофлот» c 1 октября возобновит полеты на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх. Об этом говорится на сайте перевозчика.

Авиакомпания сообщила о планах возобновить регулярные полеты по двум любимым пляжным направлениям россиян. Так, на воздушных линиях перевозчик обещает задействовать комфортабельные широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330. Рейсы начнут выполняться с 1 октября из подмосковного аэропорта Шереметьево.

Ранее в сентябре сообщалось, что «Аэрофлот» возвращает в расписание рейсы в Коломбо, Бангкок и Гоа. Так, полеты в Шри-Ланку перевозчик возобновит с 9 октября, они будут выполняться дважды в неделю. В Таиланд авиакомпания будет летать семь раз в неделю с 30 октября, в на индийский курорт Гоа — со 2 ноября (по три рейса в неделю).