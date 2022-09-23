«Аэрофлот» вернет рейсы на любимые азиатские курорты россиян

«Аэрофлот» возобновит рейсы в Шри-Ланку, Гоа и Таиланд

Российская авиакомпания «Аэрофлот» вернет рейсы в Коломбо, Бангкок и Гоа. Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.

Отмечается, что полеты на любимые азиатские курорты россиян будут осуществлять широкофюзеляжные воздушные суда Airbus A330. Так, рейсы в Шри-Ланку авиакомпания возобновит с 9 октября. Они будут выполняться дважды в неделю.

В Таиланд авиакомпания будет летать семь раз в неделю с 30 октября. А в Гоа — со 2 ноября будет выполнять по три рейса в неделю.

В «Аэрофлоте» пояснили, что билеты в Бангкок и Коломбо уже доступны для бронирования, в то время как их продажа в Гоа откроется в ближайшее время.

В начале лета российский национальный авиаперевозчик приостановил полеты в Шри-Ланку после того, как 2 июня в Коломбо задержали один из самолетов компании.