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«Аэрофлот» приостановил полеты на Шри-Ланку

«Аэрофлот» приостановил полеты на Шри-Ланку из-за ареста властями самолета

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает полеты на Шри-Ланку из-за ареста властями этой страны своего самолета Аэробус A330. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Причиной такого решения названа неблагонадежность властей в обеспечении беспрепятственных полетов бортов российской авиакомпании.

«"Аэрофлот" приостанавливает выполнение коммерческих рейсов в Коломбо (Шри-Ланка) на ближайший период в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку. Продажа билетов на рейсы в Коломбо временно закрыта», — уточнили в пресс-службе.

2 июня на Шри-Ланке задержали вылет российского Airbus A330 в аэропорту Бандаранаике. По предварительным данным, это могло произойти из-за коммерческого спора с лизинговой компанией, которой принадлежит самолет. Отмечалось, что граждане России покинули аэропорт, их разместили в отеле.

Впоследствии суд Коломбо принял решение задержать вылет самолета до 16 июня. Сообщалось, что застрявшие пассажиры рейса могут быть вывезены в Россию другими самолетами.

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Марина Совина
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