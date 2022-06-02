Стала известна судьба россиян с задержанного на Шри-Ланке лайнера

Россиян с задержанного Airbus A330 на Шри-Ланке поселили в отеле

Стала известна судьба россиян, которые не смогли вылететь в Москву из-за того, что их лайнер Airbus A330 компании «Аэрофлот» был задержан на Шри-Ланке. Об этом ТАСС рассказал представитель пресс-службы Министерства туризма острова.

По словам собеседника агентства, граждане России покинули аэропорт, их разместили в отеле. В настоящее время авиакомпания решает вопрос о том, как доставить пассажиров в российскую столицу. Рейс предварительно перенесен на пятницу, 3 июня.

2 июня на Шри-Ланке задержали вылет российского Airbus A330 в международном аэропорту Бандаранаике. По предварительным данным, это могло произойти из-за коммерческого спора с лизинговой компанией, которой принадлежит самолет.

«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из России на Шри-Ланку в начале апреля. Перелеты из Москвы в Коломбо выполняются по средам, пятницам и субботам на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330-300, время в пути составляет 8 часов 40 минут.