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«Аэрофлот» запустил прямые рейсы на популярный у россиян азиатский курорт

«Аэрофлот» возобновил прямые рейсы на Шри-Ланку с 8 апреля

Фото: Globallookpress.com

Российский национальный перевозчик «Аэрофлот» снова запустил рейсы на Шри-Ланку, которые были приостановлены в марте из-за санкций, коснувшихся авиаотрасли. Об этом сообщается на сайте АТОР (Ассоциации туроператоров России).

Уточняется, что с 8 апреля авиакомпания возобновила перелеты из Москвы в Коломбо. Вылеты будут осуществляться по средам, пятницам и субботам. Для выполнения рейсов задействуют широкофюзеляжные самолеты Airbus A330-300, время в пути составит 8 часов 40 минут.

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В апреле перелет на популярный у россиян азиатский курорт обойдется минимум в 25,5 тысячи рублей, в конце мая — в 21,4 тысячи рублей, а на майские праздники цена на билеты туда-обратно без багажа стартует от 51 тысячи рублей. При этом стоимость недельных туров на Шри-Ланку на майские праздники начинается от 130 тысяч рублей на двоих.

Эксперты добавили, что на Шри-Ланке появилась возможность напрямую обменять рубли на местную валюту — ланкийские рупии. Провести операцию можно в офисе местной компании Maruthi Money Exchange в Коломбо по курсу 3,5 ланкийской рупии за рубль. Тем не менее на покупку валюты установлен лимит: один человек может обменять максимум 10 тысяч рублей в сутки.

9 апреля Россия сняла ограничения на регулярные и чартерные рейсы и возобновила авиасообщение более чем с 50 дружественными странами. Как ранее сообщал премьер-министр России Михаил Мишустин, уровень заболеваемости коронавирусом идет на спад, а значит, пора расширять географию направлений.

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Марк Успенский
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