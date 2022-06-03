Стало известно о запрете вылета российского самолета с Шри-Ланки
Суд Коломбо принял решение задержать вылет самолета Airbus A330 российской компании «Аэрофлот» до 16 июня. Об этом пишет ТАСС.
Как стало известно, решение о запрете покидать страну самолету «Аэрофлота» было вынесено после рассмотрения жалобы, поданной лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited из Ирландии.
Источники агентства, близкие к Министерству туризма Шри-Ланки, сообщают, что застрявшие пассажиры рейса вероятно будут вывезены в Россию другими самолетами.
2 июня на Шри-Ланке задержали вылет российского Airbus A330 в международном аэропорту Бандаранаике. По предварительным данным, это могло произойти из-за коммерческого спора с лизинговой компанией, которой принадлежит самолет. Отмечалось, что граждане России покинули аэропорт, их разместили в отеле.