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Стало известно о запрете вылета российского самолета с Шри-Ланки

Суд Шри-Ланки запретил самолету «Аэрофлота» покидать страну до 16 июня

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Суд Коломбо принял решение задержать вылет самолета Airbus A330 российской компании «Аэрофлот» до 16 июня. Об этом пишет ТАСС.

Как стало известно, решение о запрете покидать страну самолету «Аэрофлота» было вынесено после рассмотрения жалобы, поданной лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited из Ирландии.

Источники агентства, близкие к Министерству туризма Шри-Ланки, сообщают, что застрявшие пассажиры рейса вероятно будут вывезены в Россию другими самолетами.

2 июня на Шри-Ланке задержали вылет российского Airbus A330 в международном аэропорту Бандаранаике. По предварительным данным, это могло произойти из-за коммерческого спора с лизинговой компанией, которой принадлежит самолет. Отмечалось, что граждане России покинули аэропорт, их разместили в отеле.

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Дарья Рыбак
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