Стало известно о запрете вылета российского самолета с Шри-Ланки

Суд Шри-Ланки запретил самолету «Аэрофлота» покидать страну до 16 июня

Суд Коломбо принял решение задержать вылет самолета Airbus A330 российской компании «Аэрофлот» до 16 июня. Об этом пишет ТАСС.

Как стало известно, решение о запрете покидать страну самолету «Аэрофлота» было вынесено после рассмотрения жалобы, поданной лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited из Ирландии.

Источники агентства, близкие к Министерству туризма Шри-Ланки, сообщают, что застрявшие пассажиры рейса вероятно будут вывезены в Россию другими самолетами.

2 июня на Шри-Ланке задержали вылет российского Airbus A330 в международном аэропорту Бандаранаике. По предварительным данным, это могло произойти из-за коммерческого спора с лизинговой компанией, которой принадлежит самолет. Отмечалось, что граждане России покинули аэропорт, их разместили в отеле.