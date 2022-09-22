В Госдуме предложили вернуть начальную военную подготовку в школы

Вице-спикер Думы Чернышов предложил Кравцову вернуть начальную военную подготовку в школы

В Государственной Думе предложили министру просвещения России Сергею Кравцову вернуть начальную военную подготовку в школьную программу. С подобной инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передает РИА Новости.

«Это очень важно в новых реалиях. Старшеклассники должны уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования. Мы обязаны вернуть добрые традиции в систему образования», — сказал Чернышов.

Ранее в Думе предлагали устанавливать в школах памятные доски о героях спецоперации на Украине. «В честь не только погибших, но и тех, кто совершил подвиг», — призвал тогда Чернышов.

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации, — это составляет около одного процента общего мобилизационого резерва. При этом мобилизация не будет единоразовой. «Работа будет проводиться планово», — сказал Шойгу, подчеркнув, что она не коснется студентов и срочников.