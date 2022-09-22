Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме предложили вернуть начальную военную подготовку в школы

Вице-спикер Думы Чернышов предложил Кравцову вернуть начальную военную подготовку в школы
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Taylor Flowe / Unsplash

В Государственной Думе предложили министру просвещения России Сергею Кравцову вернуть начальную военную подготовку в школьную программу. С подобной инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передает РИА Новости.

«Это очень важно в новых реалиях. Старшеклассники должны уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования. Мы обязаны вернуть добрые традиции в систему образования», — сказал Чернышов.

Материалы по теме:
Путин объявил в России частичную мобилизацию. Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
Путин объявил в России частичную мобилизацию.Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
21 сентября 2022
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали готовиться к референдуму. Регионы хотят войти в состав России
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали готовиться к референдуму.Регионы хотят войти в состав России
20 сентября 2022

Ранее в Думе предлагали устанавливать в школах памятные доски о героях спецоперации на Украине. «В честь не только погибших, но и тех, кто совершил подвиг», — призвал тогда Чернышов.

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации, — это составляет около одного процента общего мобилизационого резерва. При этом мобилизация не будет единоразовой. «Работа будет проводиться планово», — сказал Шойгу, подчеркнув, что она не коснется студентов и срочников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз расширит санкции против руководства России
В Запорожской области рассказали о безопасности региона на время референдума
В России выявили 53 457 случаев коронавируса
Три человека пострадали в результате теракта в Мелитополе
Тяжелобольной Андрей Губин заявил о намерении вернуться на сцену
В FIS намекнули на возможное возвращение россиян на международные турниры
Врач назвал защищающий от простуды продукт
Россиянин разозлился из-за общения сестры с соседом и открыл огонь по ним
В Госдуме предложили вернуть начальную военную подготовку в школы
Россиянам напомнили случаи действия страховки от невыезда за границу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.