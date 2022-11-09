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13:24, 9 ноября 2022Россия

Стал известен формат проведения занятий по военной подготовке в школах России

Минпросвещения: занятия по начальной военной подготовке в школах России станут внеурочными

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости

Занятия по начальной военной подготовке в российских школах станут внеурочными. О таком формате проведения рассказали в пресс-службе Минпросвещения, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в российских школах со следующего учебного года появятся занятия по начальной военной подготовке.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов уточнил, что внеурочный модуль уже подготовлен и вскоре будет внедрен в образовательный модуль.

До этого первый замминистра обороны России Валерий Герасимов сообщил, что ведомство выступило за введение начальной военной подготовки в школах и профтехучилищах. Министерство предложило ввести предмет в объеме 140 часов на протяжении двух последних лет обучения.

Аналогичное предложение выдвинул и первый вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он подчеркнул, что в новых реалиях это очень важно.

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Анна Щербакова
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