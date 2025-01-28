Путин поручил разрешить полеты дронов в регионах России, где это возможно

Президент России Владимир Путин поручил правительству к концу апреля 2025 года проработать вопрос разрешения полетов для дронов в тех российских регионах, где это будет оправдано с точки зрения безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«"Считаю, что в тех регионах, где это оправдано по безопасности и где для этого есть другие необходимые условия, следует разрешить полеты дронов», — заявил российский лидер, попросив правительства регионов к 30 апреля подготовить конкретные решения на этот счет.

Ранее сообщалось, что в период с 1 января по 31 декабря 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по территории России с помощью более чем семи тысяч беспилотников. ВСУ выпустили по России 7,3 тысячи беспилотников по 35 регионам страны. Это среди прочих Белгородская, Брянская, Курская, Ростовская и Воронежская области. Больше всего дронов — 1896 — сбили над Белгородской областью.