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22:11, 28 января 2025Россия

Путин поручил разрешить полеты дронов

Путин поручил разрешить полеты дронов в регионах России, где это возможно
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев

Президент России Владимир Путин поручил правительству к концу апреля 2025 года проработать вопрос разрешения полетов для дронов в тех российских регионах, где это будет оправдано с точки зрения безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«"Считаю, что в тех регионах, где это оправдано по безопасности и где для этого есть другие необходимые условия, следует разрешить полеты дронов», — заявил российский лидер, попросив правительства регионов к 30 апреля подготовить конкретные решения на этот счет.

Ранее сообщалось, что в период с 1 января по 31 декабря 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по территории России с помощью более чем семи тысяч беспилотников. ВСУ выпустили по России 7,3 тысячи беспилотников по 35 регионам страны. Это среди прочих Белгородская, Брянская, Курская, Ростовская и Воронежская области. Больше всего дронов — 1896 — сбили над Белгородской областью.

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