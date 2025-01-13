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08:24, 13 января 2025Россия

Украина за год выпустила по России свыше семи тысяч беспилотников

ТАСС: ВСУ за 2024 год выпустили 7,3 тысячи беспилотников по 35 регионам России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В период с 1 января по 31 декабря 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по территории России с помощью более чем семи тысяч беспилотников. Это следует из подсчетов ТАСС, произведенных на основе данных Минобороны России.

ВСУ выпустили по России 7,3 тысячи беспилотников по 35 регионам страны. Это, в том числе, Белгородская, Брянская, Курская, Ростовская и Воронежская области. Больше всего дронов — 1 896 — сбили над Белгородской областью.

Помимо беспилотников, ВСУ использовали для ударов по территории России противокорабельные ракеты «Нептун», американские ракеты комплекса Patriot, британские Storm Shadow и Harm. Кроме того, противник пытался атаковать территорию страны с помощью малоразмерных воздушных шаров и реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган», «Град», «Ольха» и Vampire.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил дроны ВСУ с летающими над головой мухами. При этом он подчеркнул, что Вооруженные силы России успешно преодолевают украинские средства радиоэлектронной борьбы на линии боевого соприкосновения.

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