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07:55, 13 января 2025Россия

Назван самый атакуемый ВСУ в 2024 году регион России

ТАСС: В 2024 году ВСУ чаще всего атаковали с помощью БПЛА Белгородскую область
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: David W Cerny / Reuters

В 2024 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) чаще всего пытались атаковать с помощью беспилотников Белгородскую область. Это следует из подсчетов ТАСС, проведенных на основе данных Минобороны России.

По подсчетам агентства, всего за год над Россией сбили 345 летательных аппаратов Украины. Четверть из них, 1896 БПЛА, сбили над Белгородской областью. За регионом в рейтинге следует Брянская (1206) и Курская области (1170).

Беспилотники также перехватывали в Южном федеральном округе). 553 дрона сбили над Ростовской областью, 472 над Краснодарским краем, 434 перехватили над Крымом. Близ этих регионов средства противовоздушной обороны работают над Черным морем, где уничтожили 160 дронов, и над Азовским морем, где сбили 114 летательных аппаратов.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин предупреждал тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу, что «маленькие дрончики» из фанеры также представляют опасность для российской инфраструктуры. По его словам, пропускать такие беспилотники на территорию России нельзя.

ЖЗЛ
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