ФСБ сообщила об угрозах сотрудникам Роскомнадзора и их семьям

ФСБ: Сотрудникам Роскомнадзора и их семьям начали поступать угрозы

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила об угрозах физической расправой, которые начали поступать сотрудникам Роскомнадзора и членам их семей. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным Центра общественных связей, в отношении сотрудников Роскомнадзора совершаются вооруженные нападения и экстремистские акции, а также готовятся террористические акты. Исполнителями зачастую являются координируемые из-за рубежа молодые люди из числа граждан России, в том числе и несовершеннолетние.

24 апреля ФСБ заявила о предотвращении теракта в отношении руководителей Роскомнадзора. Как сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, злоумышленники с использованием взрывного устройства планировали подорвать автомобиль.