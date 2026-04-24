10:09, 24 апреля 2026

Главарь готовивших теракт по заказу Украины против руководства РКН ликвидирован ФСБ

ФСБ: Ликвидирован главарь готовивших теракт против руководства РКН
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) нейтрализовала главаря террористов, готовивших теракт по заказу Украины против руководства Роскомнадзора (РКН). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в ходе задержания сотрудниками ФСБ 22-летний главарь террористической группы оказал вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован.

ФСБ показала на видео задержание и обыски у подозреваемых в подготовке терактов в отношении сотрудников Роскомнадзора.

По данным ФСБ, в четырех российских городах — Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле — были задержаны семь сторонников праворадикальной идеологии, завербованных спецслужбами Украины для совершения покушений на сотрудников Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в отношении сотрудников Роскомнадзора.

