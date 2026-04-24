Главарь готовивших теракт по заказу Украины против руководства РКН ликвидирован ФСБ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) нейтрализовала главаря террористов, готовивших теракт по заказу Украины против руководства Роскомнадзора (РКН). Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в ходе задержания сотрудниками ФСБ 22-летний главарь террористической группы оказал вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован.
ФСБ показала на видео задержание и обыски у подозреваемых в подготовке терактов в отношении сотрудников Роскомнадзора.
По данным ФСБ, в четырех российских городах — Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле — были задержаны семь сторонников праворадикальной идеологии, завербованных спецслужбами Украины для совершения покушений на сотрудников Роскомнадзора.
