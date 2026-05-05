Перечислены способные снизить риск хронических заболеваний продукты

F&F: Орехи, семена и бобовые снижают риск хронических заболеваний

Продукты с высоким содержанием растительного белка могут играть ключевую роль в снижении риска хронических заболеваний. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие обзор в журнале Food & Function (F&F).

Речь идет прежде всего о бобовых, злаках, орехах и семенах. Эти продукты не только обеспечивают организм белком, но и содержат клетчатку и биологически активные вещества, которые помогают регулировать аппетит, улучшать обмен веществ и поддерживать здоровье кишечника.

Исследования показывают, что регулярное включение растительных белков в рацион связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и хронической болезни почек. Такой эффект объясняется их способностью снижать уровень «плохого» холестерина, улучшать чувствительность к инсулину и уменьшать воспаление.

Ученые подчеркивают, что наибольшую пользу приносит не отдельный продукт, а общий сбалансированный рацион. Сочетание растительного белка с клетчаткой и другими компонентами пищи усиливает положительное влияние на здоровье и может стать основой профилактики хронических заболеваний.

