Наука и техника
01:30, 5 мая 2026

Назван способный замедлить болезнь Паркинсона продукт

Екатерина Щербакова
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Доцент Университета Иватэ Таку Одзаки в разговоре с РИА Новости раскрыл продукт, который содержит вещество, способное замедлить развитие болезни Паркинсона.

В результате исследований ученые выяснили, что замедлить развитие этой серьезной болезни может помочь употребление в пищу мяса китов. Мясо данных млекопитающих содержит баленин, подавляющий ранние проявления заболевания Паркинсона.

Ученые вводили баленин мышам и оценивали их поведение и состояние мозга. Вещество помогало сохранить дофаминовые нейроны — клетки, которые разрушаются при этом заболевании.

«Речь не идет о полном излечении болезни Паркинсона, однако в качестве метода профилактики и замедления прогрессирования баленин представляется весьма перспективным», — пояснил Одзаки.

Соответственно, в данный момент есть предположения, что употребление мяса китов в пищу позволяет получить баленин. Однако в настоящее время идет анализ того, достигает ли он таким способом мозга в эффективной концентрации.

Ранее россиянам раскрыли приводящую к болезням сердца ошибку в рационе питания.

