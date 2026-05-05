Доцент Одзаки: Мясо китов способно замедлить развитие болезни Паркинсона

Доцент Университета Иватэ Таку Одзаки в разговоре с РИА Новости раскрыл продукт, который содержит вещество, способное замедлить развитие болезни Паркинсона.

В результате исследований ученые выяснили, что замедлить развитие этой серьезной болезни может помочь употребление в пищу мяса китов. Мясо данных млекопитающих содержит баленин, подавляющий ранние проявления заболевания Паркинсона.

Ученые вводили баленин мышам и оценивали их поведение и состояние мозга. Вещество помогало сохранить дофаминовые нейроны — клетки, которые разрушаются при этом заболевании.

«Речь не идет о полном излечении болезни Паркинсона, однако в качестве метода профилактики и замедления прогрессирования баленин представляется весьма перспективным», — пояснил Одзаки.

Соответственно, в данный момент есть предположения, что употребление мяса китов в пищу позволяет получить баленин. Однако в настоящее время идет анализ того, достигает ли он таким способом мозга в эффективной концентрации.

