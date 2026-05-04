19:28, 4 мая 2026

Россиянам раскрыли приводящую к болезням сердца ошибку в рационе

Гастроэнтеролог Вялов: Недостаток овощей в рационе приводит к болезням сердца
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Россияне при составлении рациона совершают одну распространенную ошибку, которая приводит к возникновению болезней сердца, предупредил гастроэнтеролог Сергей Вялов. Ее он раскрыл в своем Telegram-канале.

Вялов утверждает, что среднестатистический россиянин употребляет очень мало овощей. Из-за этого организм недополучает клетчатку и микроэлементы, подчеркнул он.

«Недостаток овощей и зелени напрямую связан с ростом распространенности ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний в стране», — написал доктор. Зато уровень потребления добавленного сахара в России превышает все разумные пределы и достигает трех дневных норм, добавил Вялов.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты идеально подходят для завтрака. Так, она посоветовала после пробуждения есть кашу с вареными яйцами и авокадо.

