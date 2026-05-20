Губерниев рассказал о состоявшейся встрече с Вяльбе

Дмитрий Губерниев рассказал о состоявшейся встрече с Еленой Вяльбе

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал в своем Telegram-канале о состоявшейся встрече с бывшей главой Федерации лыжных гонок (ФЛГР) России Еленой Вяльбе.

«Начинаем работать с новой федерацией! Во имя и во славу российского лыжного спорта!», — заявил Губерниев. Он не раскрыл подробностей о том, как прошла встреча.

19 мая Губерниев высказался о предложении войти в правление Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России, которую возглавил Свищев. Организация была образована путем объединения ФЛГР с Федерацией фристайла (ФФР), Федерацией сноуборда (ФСР), Российской федерации горнолыжного спорта и Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья страны, а Вяльбе заняла в ней должность заместителя председателя.

«В любом случае моя вовлеченность в федерацию будет стопроцентной. Вне зависимости от того, буду я там работать или нет», — заявил Губерниев. У журналиста с Вяльбе существует многолетний конфликт, Губерниев несколько раз заявлял о желании сменить ее на посту главы ФЛГР.