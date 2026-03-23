Россиянка поверила мошенникам и осталась без жилья и денег

В Сызрани пенсионерка лишилась квартиры и двух миллионов рублей из-за мошенников

Пенсионерка из Сызрани Самарской области поверила мошенникам и лишилась квартиры и денег. Об этом со ссылкой на городскую прокуратуру сообщил местный телеканал КТВ-ЛУЧ.

Речь идет о 81-летней местной жительнице. По информации источника, злоумышленники связались с ней и под предлогом противодействия аферистам убедили ее продать жилье. Вырученные со сделки два миллиона рублей пожилая женщина перевела в другой регион на банковский счет местного жителя. В прокуратуре сообщили, что против него подали иск о взыскании неосновательного обогащения и возбудили дело по статье о мошенничестве.

