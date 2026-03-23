22:55, 23 марта 2026Экономика

Россиянка поверила мошенникам и осталась без жилья и денег

В Сызрани пенсионерка лишилась квартиры и двух миллионов рублей из-за мошенников
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Пенсионерка из Сызрани Самарской области поверила мошенникам и лишилась квартиры и денег. Об этом со ссылкой на городскую прокуратуру сообщил местный телеканал КТВ-ЛУЧ.

Речь идет о 81-летней местной жительнице. По информации источника, злоумышленники связались с ней и под предлогом противодействия аферистам убедили ее продать жилье. Вырученные со сделки два миллиона рублей пожилая женщина перевела в другой регион на банковский счет местного жителя. В прокуратуре сообщили, что против него подали иск о взыскании неосновательного обогащения и возбудили дело по статье о мошенничестве.

Накануне стало известно, что суд выселил мужчину-юриста из квартиры в Москве, которой завладели аферисты.

