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SpaceX будет запускать спутники-шпионы

Bloomberg: SpaceX получила разрешение на ускорители для запуска спутников-шпионов

Фото: SpaceX / Global Look Press

Американская компания SpaceX прошла сертификацию Космических сил США и получила разрешение на использование ускорителей для ракеты Falcon Heavy с целью запуска сверхсекретных спутников-шпионов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Экономичные перерабатываемые ускорители SpaceX, по словам агентства, будут обеспечивать ей временное преимущество перед компанией-конкурентом United Launch Alliance (ULA). Ранее она имела монополию на запуск спутников Министерства обороны США.

«Выданная сертификация демонстрирует укрепление отношений Илона Маска, владельца SpaceX, и Пентагона», — отмечает Bloomberg.

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В свою очередь, военно-воздушные силы США по-прежнему рассматривают сертификацию ULA — совместного предприятия Boeing и Lockheed Martin — для использования нового американского двигателя вместо российского РД-180 для ракеты Vulcan.

По данным Космических сил, первая засекреченная миссия по запуску космического корабля с использованием Falcon Heavy с отремонтированными ускорителями запланирована на период с октября по декабрь. 18 июня экс-глава «Роскосмоса» Рогозин заявил, что Space X и Boeing собирают данные для ракет Украины. Он подчеркнул, что компании, представляющие американскую «частную космонавтику», являются подрядчиками Пентагона или агентами Центрального разведывательного управления.

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Юлия Мискевич
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