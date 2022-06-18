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Рогозин обвинил Space X и Boeing в сборе данных для Украины

Глава «Роскосмоса» Рогозин заявил, что Space X и Boeing собирают данные для ракет Украины
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обвинил американские частные компании в сборе визуальных и радиолокационных данных, чтобы обеспечить Украину сведениями, необходимыми для наведения ракет. Об этом сообщает ТАСС.

«И Lockheed Martin, и Boeing, и другие компании, тоже частные, как и Space X (…) сегодня все они подключены для решения одной конкретной задачи — обеспечить сбор информации в режиме реального времени, как визуальной — через инфракрасные радиолокационные аппараты, так и через обычное наблюдение, чтобы обеспечить в облаке данных возможность для вооруженных сил Украины пользоваться этим облаком данных для целеуказаний для наведения своих баллистических ракет или работы ракетной системы залпового огня», — заявил Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что компании, представляющие американскую «частную космонавтику», являются подрядчиками Пентагона или агентами Центрального разведывательного управления (ЦРУ). По его оценке, «конгрессмены регулируют деятельность частных операторов спутников, в том числе в таком наиважнейшем вопросе, как их вовлечение в войну против России». В качестве примера Рогозин назвал компанию SpaceX, которая привлекла государственные субсидии на спутники Starlink.

Ударная волна


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Марина Совина
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