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Рогозин назвал SpaceX агентом ЦРУ

Глава «Роскосмоса» Рогозин назвал SpaceX агентом ЦРУ «под личиной» частной компании

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Компании, представляющие американскую «частную космонавтику», являются подрядчиками Пентагона или агентами Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его оценке, «конгрессмены регулируют деятельность частных операторов спутников, в том числе в таком наиважнейшем вопросе, как их вовлечение в войну против России». В качестве примера Рогозин назвал компанию SpaceX, которая привлекла государственные субсидии на спутники Starlink.

«Короче, не надо нам рассказывать сказки про "частную космонавтику" США. В лучшем случае они являются доверенными подрядчиками Пентагона, в худшем — агентами Пентагона или ЦРУ под личиной "частных независимых компаний"», — резюмировал глава госкорпорации.

В июне Рогозин заявил, что немецкий телескоп eROSITA российской космической обсерватории «Спектр-РГ» может быть включен через месяц-полтора. Отключение телескопа немецкими специалистами глава госкорпорации сравнил с отказом хирурга из-за политических соображений брать в руки скальпель.

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Иван Потапов
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