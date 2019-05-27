В стартовавший «Союз-2.1б» ударила молния

tvzvezda.ru

В стартовавшую в 09:23 по московскому времени с космодрома Плесецк ракету «Союз-2.1б» попала молния. Соответствующие кадры публикует «Звезда».

Телеканал сообщает, что инцидент произошел спустя примерно 10 секунд после старта носителя, однако не помешал выполнению миссии. По информации ТАСС, молния ударила в головной обтекатель и далее в третью ступень ракеты.

Материалы по теме «Плана Б нет» Куда самый богатый человек планеты задумал выселить землян

«Пуск прошел в штатном режиме. Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие», — заявил начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук.

В ходе пуска ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на околоземную орбиту навигационный космический аппарат «Глонасс-М». Космические войска ВКС приняли спутник на управление.

Ранее в мае сообщалось, что легкая ракета «Ангара-1.2» дороже средних носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» почти на 700 миллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!