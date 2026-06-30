Раскрыты подробности о пропавших жителях Курской области

Лантратова: Поиски 300 пропавших без вести жителей Курской области будут продолжены

В плену на Украине найдены 1711 россиян, из которых 1025 уже вернулись домой. Среди них — семь мирных жителей Курской области. Подробности о пропавших без вести людях раскрыла уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram.

По данным омбудсмена, еще 300 курян числятся пропавшими без вести. «Их поиски будут продолжены», — заверила Лантратова.

Работа по поиску пропавших ведется во взаимодействии с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. «Договорились о взаимных посещениях военнопленных и проверке условий их содержания. Обменялись списками по 1000 человек для верификации пропавших без вести», — пояснила Лантратова.

Кроме того, она уточнила, что в июне воссоединились восемь семей: пять человек вернулись в Россию и еще пять — на Украину.

Ранее Лантратова назвала вопрос по возвращению из украинского плена жителей Курской области закрытым. Она выразила благодарность коллеге с Украины за то, что этого удалось добиться.