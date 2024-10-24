Женщина изощренно отомстила любовнице отца и угодила в тюрьму

В Великобритании дочь решила отомстить любовнице отца и попала в тюрьму

В Великобритании женщина из графства Уэст-Йоркшир угодила в тюрьму за публикацию фотографий любовницы отца на сайте эскорт-услуг. Об этом пишет The Sun.

В 2015 году Сара Браун из Уэзерби обнаружила у своего мужа Джеффа фотографии и видеозаписи его любовницы в обнаженном виде. Супруги сумели спасти брак и продолжили жить вместе. Однако в 2022 году их дочери — Софи и Элли — которым сейчас 27 и 24 года соответственно, решили изощренно отомстить потенциальной разлучнице. Неизвестно, знали ли девушки об откровенных снимках любовницы отца раньше, но, вероятнее всего, они случайно попали к ним в руки в 2022-м.

Девушки опубликовали фотографии на сайте, предлагающем услуги эскорта, а в качестве контактного телефона указали номер мужа этой женщины. Они также отправили сообщения ее дочери с текстом: «Я сделаю все, чтобы твоя мамаша никогда не забыла, что сделала с моей семьей». Личности мстительниц быстро установили. Софи с позором уволили из полиции Уэст-Йоркшира в апреле. Элли, которая, как установило следствие, была инициатором мести, в октябре приговорили к трем годам заключения за распространение личных изображений без разрешения.

Ранее жительница Китая узнала о многочисленных изменах партнера, сделала об этом презентацию на 58 страниц и выложила ее в интернет. Женщина узнала о неверности возлюбленного через девять месяцев после начала их романа.