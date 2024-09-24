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11:08, 24 сентября 2024Из жизни

Женщина опубликовала презентацию об изменах бойфренда с 300 женщинами и лишила его работы

В Китае женщина опубликовала презентацию об изменах партнера и лишила его работы

Фото: Christin Hume / Unsplash

Жительница Китая узнала о многочисленных изменах партнера, сделала об этом презентацию на 58 страниц и выложила ее в интернет. Об этом пишет South China Morning Post.

В октябре 2023 года женщина, которая предпочла оставить свое имя в тайне, начала встречаться с недавно выпустившимся из университета молодым человеком по фамилии Ши. Он получил работу менеджера-стажера в головном офисе банка China Merchants Bank в Шэньчжэне. Пара провела вместе почти девять месяцев, когда в июне 2024 года женщина нашла в телефоне Ши свидетельства его неверности — переписки романтического характера и эротические фото. Она обвинила бойфренда в изменах. В ответ мужчина стал просить ее о прощении и пообещал, что этого больше не повторится. Женщина поверила ему, однако в сентябре она узнала, что Ши продолжил изменять ей.

Тогда женщина решила отомстить партнеру. Она скачала из его телефона всю информацию и составила в программе PowerPoint объемную презентацию с подробностями измен. На слайдах сказано, что у Ши были отношения как минимум с 300 женщинами. Некоторые переписки мужчина помечал кодами сделок, которыми пользуются на фондовом рынке. В галерее телефона хранились порнографические фото и видео с любовницами Ши. Кроме того, с марта по август мужчина девять раз пользовался услугами секс-работниц. Создав презентацию, женщина опубликовала ее в социальных сетях. С 17 сентября пост набрал 300 миллионов просмотров. О презентации узнали и работодатели Ши. Сразу после этого он лишился работы — договор с ним был расторгнут.

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Банк также способствовал исключению мужчины из Коммунистической партии Китая. Бывшая партнерша Ши заявила, что намерена сообщить в полицию о его визитах к проституткам — это считается преступлением в Китае.

Ранее сообщалось, что в Китае у чиновницы Чжун Ян, осужденной за коррупцию, оказалось 58 любовников среди подчиненных. Она устраивала совместные командировки с особо приглянувшимися ей сотрудниками и заставляла их задерживаться на работе, чтобы получить возможность провести время наедине.

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      Антонина Черташ
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