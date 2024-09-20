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10:41, 20 сентября 2024Из жизни

Чиновница завела 58 любовников среди подчиненных

В Китае у «красивого губернатора» оказалось 58 любовников среди подчиненных

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

В Китае у чиновницы Чжун Ян, осужденной за коррупцию, оказалось 58 сексуальных партнеров среди подчиненных. Об этом пишет South China Morning Post.

52-летняя Ян раньше занимала пост главы Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа провинции Гуйчжоу. Тогда ее и прозвали «красивым губернатором» за яркую внешность. Отмечается, что у женщины никогда не было мужа и детей.

Чжун получила общественное признание за помощь фермерам. Известно, что она тратила собственные деньги на поддержку нуждающихся пожилых людей. Однако в январе 2023 года о чиновнице вышел документальный фильм, разоблачивший ее. Согласно ему, Чжун брала взятки, часто появлялась в ночных клубах и завела 58 любовников.

Отмечается, что некоторые чиновники вступали в интимные отношения с Чжун ради каких-то привилегий, другие делали это из страха. Она устраивала совместные командировки с особо приглянувшимися ей подчиненными и заставляла их задерживаться на работе, чтобы получить возможность провести время наедине.

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Женщину обвинили в том, что она получила около 60 миллионов юаней (786 миллионов рублей) в качестве взяток. Ее обязали выплатить штраф, исключили из Коммунистической партии Китая и приговорили к 13-летнему тюремному заключению.

В документальном фильме Чжун рассказала, что после того как она стала губернатором, ее родители на каждый китайский Новый год готовили ей простое блюдо из зеленых овощей и вареного тофу. «Они говорили мне, что моя работа и жизнь должны отражать чистоту этого блюда. Я ела его, но их наставления никогда не находили у меня отклика», — призналась она.

Ранее сообщалось, что мэра бразильского города Минасу, штат Гояс, засняли во время адюльтера с двумя женщинами и обнародовали запись перед очередными выборами. «То, что вы со мной делаете, — просто бесчеловечно. То, что вы со мной делаете, — просто бесстыдно», — заявил политик.

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      Юлия Юткина
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