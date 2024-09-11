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03:31, 11 сентября 2024Из жизни

Пожилого мэра города засняли во время секса втроем перед выборами

Carlos Alberto Leréia

Carlos Alberto Leréia. Фото: Valter Campanato / ABr / Wikimedia

Мэра бразильского города Минасу, штат Гояс, засняли во время секса с двумя женщинами и обнародовали запись перед очередными выборами. Об этом пишет Daily Star.

Скандал разразился из-за семиминутного видео, на котором человек, похожий на 63-летнего Карлоса Альберто Лерейю, занимается сексом втроем. В отчете полиции штата сказано, что участницы акта ласкают пожилого мужчину, «пока не начинается сексуальная активность с женщиной справа, а потом с той, что лежала на кровати с самого начала».

В полиции заявили, что запись велась тайно на мобильный телефон, который был спрятан под «столом, буфетом или комодом». Пожилой мужчина, попавший в кадр, по-видимому об этом не знал. Эксперты не обнаружили признаков редактирования записи.

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Примечательно, что впервые запись была обнародована во время дебатов, в которых участвовал политик. Ее продемонстрировал Роджер Сеабра — соперник Лерейи на мэрских выборах. «То, что вы со мной делаете — просто бесчеловечно. То, что вы со мной делаете — просто бесстыдно», — заявил Лерейя и потребовал вернуться к обсуждению благоустройства города.

Ранее бывшая любовница министра культуры Италии Дженнаро Санджулиано обнародовала множество компрометирующих его материалов, добытых с помощью записывающих видео очков. Таким образом женщина отомстила политику за расставание.

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      Никита Савин
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