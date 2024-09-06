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21:21, 6 сентября 2024Из жизни

Бывшая любовница министра культуры Италии разоблачила его с помощью записывающих очков

Любовница министра культуры Италии Санджулиано разоблачила его после расставания
Дженнаро Санджулиано

Дженнаро Санджулиано. Фото: Cecilia Fabiano / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывшая любовница министра культуры Италии Дженнаро Санджулиано (Gennaro Sangiuliano) решила отомстить ему за расставание и обнародовала множество компрометирующих его материалов, добытых с помощью записывающих видео очков. Об этом пишет The Times.

62-летний женатый Санджулиано познакомился с 41-летней Марией Розарией Боччей в 2023 году на политическом мероприятии. У них завязался роман. Бочча стала сопровождать министра на многих официальных приемах и даже посещать Палаццо Монтечиторио — дворец в Риме, где заседает Палата депутатов.

Летом министр разорвал отношения со любовницей, и она решила разоблачить его. Для этого женщина начала публиковать аудиозаписи частных разговоров, которые сделала с помощью телефона и солнечных очков со встроенными камерой и микрофоном.

Бочча обвинила политика в том, что он оплачивал ее поездки из государственного бюджета, незаконно предоставлял ей доступ к конфиденциальной информации и назначил ее советником, несмотря на конфликт интересов. Свои заявления она подкрепила скриншотами переписок, сканами авиабилетов, а также фотографиями закрытых политических встреч, на которых она не должна была находиться.

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В интервью итальянскому телеканалу министр признался, что изменял жене с Боччей. Он извинился перед супругой и своим начальником. По словам Санджулиано, он пытался подать в отставку, но ее не приняли. В интервью политик подтвердил, что приглашал Боччу на отдельные собрания министров и она записывала некоторые разговоры. Однако опроверг информацию, что женщину назначили на должность советника, и заявил, что сам покрывал ее транспортные расходы.

В июне 2023 года заместитель министра культуры Италии Витторио Згарби похвастался, что состоял в сексуальных отношениях с сотнями женщин, назвал пенис «органом познания» и отказался уходить в отставку, выступая в Национальном музее искусств XXI века в Риме. Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано обратился в заведение культуры с просьбой сообщить все подробности происшествия и заявил, что музей — не место для подобных вульгарностей.

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      Юлия Юткина
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