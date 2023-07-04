Политик похвастался сексом с сотнями женщин и отказался уходить в отставку

Замминистра культуры Италии Згарби похвастался сексом с тысячей женщин и устроил скандал

Итальянский политик похвастался, что состоял в сексуальных отношениях с сотнями женщин, назвал пенис «органом познания» и отказался уходить в отставку. Об этом сообщает Daily Star.

Скандал разгорелся вокруг историка искусства и заместителя министра культуры страны Витторио Згарби. Выступая в Национальном музее искусств XXI века в Риме, 71-летний мужчина произнес речь, в которой, в частности, заявил, что «занимался сексом примерно с девятью женщинами в месяц», а всего имел более полутора тысяч любовниц. Кроме того, Згарби назвал половой член инструментом познания. «В конце концов, проникновение необходимо для понимания», — сказал замминистра.

На мужчину сразу же написали жалобы сотрудники музея, а представители партии «Движение пяти звезд» потребовали от него немедленно уйти в отставку. Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано обратился в заведение культуры с просьбой сообщить все подробности происшествия и заявил, что музей — не место для подобных вульгарностей. Згарби, в свою очередь, сказал, что не уволится добровольно, что кампанию против него устроили «леваки», а в своей оде пенису он просто процитировал французского писателя Мишеля Уэльбека.

Витторио Згарби известен в Италии как большой поклонник и друг Сильвио Берлускони, при котором впервые начал работать в кабинете министров в 2001 году. При этом он является авторитетным арт-критиком и часто вел программы о культуре на телевидении.

Ранее стали известны подробности оргий с несовершеннолетними моделями, которые устраивал Берлускони. По словам одной из девушек, бывший премьер-министр Италии называл развратные вечеринки «бунга-бунга» и платил малолетним гостьям за секс с ним и другими высокопоставленными людьми.