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07:00, 14 июня 2023Из жизни

Раскрыты подробности оргий Берлускони с несовершеннолетними моделями

The Independent: Берлускони устраивал оргии «бунга-бунга» с малолетними моделями

Фото: Tony Gentile / Reuters

Стали известны подробности оргий с несовершеннолетними моделями и танцовщицами, которые устраивал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщает The Independent.

Впервые о вечеринках на вилле политика стало известно в 2010 году, когда он лично позвонил в полицейское отделение и попросил освободить малолетнюю танцовщицу Кариму Эль Маруг, которую задержали за кражу браслета, стоящего несколько тысяч евро. Берлускони заявил полицейским, что 17-летняя девушка является племянницей президента Египта Хосни Мубарака.

Маруг отпустили под опеку соратницы Берлускони. Однако после этого прокуратура начала расследование, так как выяснилось, что она посещала одну из вечеринок премьер-министра. «В тот вечер Берлускони объяснил мне, что "бунга-бунга" — это гарем, идею которого он позаимствовал у своего друга [бывшего ливийского лидера Муаммара] Каддафи. Там девушки раздеваются и должны удовлетворять мужчин», — раскрыла подробности развлечений политика Маруг.

Берлускони отрицал обвинения и утверждал, что «бунга-бунга» — это просто «изысканные ужины». Тем не менее следователям удалось составить список из 33 молодых женщин, которые участвовали в вечеринках, надеясь таким образом пробиться на телевидение. Они утверждали, что получали деньги за секс с политиком.

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На вечеринках гостям якобы подавали блюда из продуктов зеленого, белого и красного цвета — в честь цветов итальянского флага. После этого участницы танцевали стриптиз, предварительно нарядившись монахинями, медсестрами, полицейскими, а также известными личностями, например, президентом США Бараком Обамой или футболистом Роналдиньо.

Затем Берлускони выбирал приглянувшуюся ему девушку и проводил с ней ночь, за что она получала дорогие подарки. В итоге политика обвинили в злоупотреблении служебным положением и оплате секса с несовершеннолетними. При этом Карима Эль Маруг утверждала, что не занималась сексом с Берлускони. По ее словам, он «вел себя с ней, как отец».

В 2013 году политика признали виновным и приговорили к семи годам тюрьмы, однако через год оправдали. После этого еще несколько раз пытались привлечь к ответственности за те же преступления, но суды каждый раз выносили оправдательные приговоры. В последний раз это случилось в феврале.

Ранее сообщалось, что журналисты газеты Corriere della Sera подсчитали наследство, которое оставил Сильвио Берлускони. Его оценили в несколько миллиардов евро.

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    Никита Савин
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