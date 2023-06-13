Наследство Берлускони оценили

Corriere della Sera: наследство Берлускони составило почти 5 миллиардов евро

Журналисты газеты Corriere della Sera подсчитали, какое наследство оставил умерший в понедельник бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. По их данным, оно оценивается почти в 5 миллиардов евро, которые перейдут его пяти детям и 16 внукам.

Основная доля средств приходится на семейный холдинг Fininvest, который оценили в 4,89 миллиарда евро. В него входит 50 процентов телекомпании Mediaset и 53 процента издательства Mondadori, а также банк Mediolanum. Каждому из пяти детей принадлежит по 7,65 процента, тогда как 61,3 процента сохранялись за самим Берлускони.

Политик занимал третье место в списке самых богатых людей Италии согласно последнему рейтингу Forbes. Ранее он занимал и первые строчки. Помимо бизнеса, Берлускони принадлежали несколько вилл, дворцов и домов.

Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане 12 июня. Весной у политика диагностировали лейкемию.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра, отметив, что Берлускони в России запомнят как политика, который всегда выступал за налаживание дружественных отношений между Москвой и Римом и внес личный вклад в развитие российско-итальянских связей.