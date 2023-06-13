Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:44, 13 июня 2023Мир

Наследство Берлускони оценили

Corriere della Sera: наследство Берлускони составило почти 5 миллиардов евро

Фото: Reuters

Журналисты газеты Corriere della Sera подсчитали, какое наследство оставил умерший в понедельник бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. По их данным, оно оценивается почти в 5 миллиардов евро, которые перейдут его пяти детям и 16 внукам.

Основная доля средств приходится на семейный холдинг Fininvest, который оценили в 4,89 миллиарда евро. В него входит 50 процентов телекомпании Mediaset и 53 процента издательства Mondadori, а также банк Mediolanum. Каждому из пяти детей принадлежит по 7,65 процента, тогда как 61,3 процента сохранялись за самим Берлускони.

Политик занимал третье место в списке самых богатых людей Италии согласно последнему рейтингу Forbes. Ранее он занимал и первые строчки. Помимо бизнеса, Берлускони принадлежали несколько вилл, дворцов и домов.

Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане 12 июня. Весной у политика диагностировали лейкемию.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра, отметив, что Берлускони в России запомнят как политика, который всегда выступал за налаживание дружественных отношений между Москвой и Римом и внес личный вклад в развитие российско-итальянских связей.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости
    США уличили в тайном размещении ядерных бомб в Европе
    Российские ученые создали средство от опьянения
    В Минобороны сообщили о разгроме украинской диверсионной группы
    Учительницу отстранили от работы после урока об анальном сексе
    Военкор сообщил о гибели генерал-майора российской армии Горячева
    Стало известно об ударе российских бомбардировщиков по Украине
    Наследство Берлускони оценили
    Неизвестные взломали эфир российской радиостанции
    Жители Новой Таволжанки сообщили о прекращении обстрелов ВСУ
    США заявили о шансе для переговоров после наступления Украины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.