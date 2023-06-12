Corriere della Sera: бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет

Умер бывший премьер Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщает Corriere della Sera.

9 июня стало известно, что бывшего премьера Италии вновь госпитализировали в миланскую клинику «Сан-Раффаэле». Тогда он оказался в больнице менее чем через месяц после своего прошлого 45-дневного пребывания в этой клинике. В последний раз он был выписан 19 мая.

В начале мая Берлускони возвратился к политической работе после лечения. В тот момент глава итальянского МИД Антонио Таяни заявлял, что политик выздоравливает, и самый сложный этап лечения лейкемии пройден. Тогда же дипломат добавил, что бывший премьер полностью готов к работе из палаты в клинике.