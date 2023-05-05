Глава МИД Италии Таяни: больной лейкемией Берлускони приступил к работе

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, у которого диагностировали лейкемию, или рак крови, приступил к политической работе. Об этом вице-премьер и глава итальянского МИД Антонио Таяни, передает агентство ANSA.

Дипломат отметил, что Берлускони выздоравливает, и самый сложный этап лечения пройден. Таяни добавил, что бывший премьер уже полностью приступил к работе из палаты в клинике.

«Для нас важно не только его здоровье, но и его возможность продолжать руководить нашей политической силой», — подчеркнул глава МИД в преддверии мероприятия партии Берлускони «Вперед, Италия». Сообщается, что политик может принять участие в конференции дистанционно.

6 апреля стало известно, что у Берлускони нашли лейкемию. Лечащий врач назвал ситуацию со здоровьем политика сложной, однако отметил, что он хорошо реагирует на терапию. 16 апреля его младший брат Паоло подтвердил, что экс-премьер больше не в реанимации, а переведен в обычную палату.