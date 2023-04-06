У Берлускони нашли рак крови

Corriere della Sera: у бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию

У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони диагностировали злокачественное поражение кроветворной системы — лейкемию, или рак крови. Об этом сообщает итальянская ежедневная газета Corriere della Sera.

Издание напоминает, что накануне политика доставили в кардиологическое отделение интенсивной терапии миланской клиники Сан-Раффаэле из-за возможной пневмонии. По данным газеты, Берлускони положили в отделение реанимации и интенсивной терапии, корпус Q, спустя неделю после последней госпитализации. Именно тогда, пишет Corriere della Sera без уточнения источника сведений, у экс-премьера взяли анализы, в том числе костного мозга. В связи с этим, указывает газета, боли, которые беспокоят политика, и воспаление легких могут быть вызваны общим ослаблением организма, вызванным лейкемией.

Официальных комментариев о состоянии бывшего премьер-министра Италии пока не поступало.

5 апреля сообщалось, что состояние политика стабильное. Берлускони поступил в медучреждение с проблемами с дыханием. Его лечат антибиотиками.

30 марта Берлускони выписали из миланской клиники, куда он был госпитализирован 28 марта для прохождения обследования. 86-летний политик, лидер партии «Вперед, Италия», пожаловался на боль 27 марта. Уточняется, что он обратился в медучреждение самостоятельно.