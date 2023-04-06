Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:38, 6 апреля 2023Мир

У Берлускони нашли рак крови

Corriere della Sera: у бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию

Фото: Andrew Medichini / AP

У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони диагностировали злокачественное поражение кроветворной системы — лейкемию, или рак крови. Об этом сообщает итальянская ежедневная газета Corriere della Sera.

Издание напоминает, что накануне политика доставили в кардиологическое отделение интенсивной терапии миланской клиники Сан-Раффаэле из-за возможной пневмонии. По данным газеты, Берлускони положили в отделение реанимации и интенсивной терапии, корпус Q, спустя неделю после последней госпитализации. Именно тогда, пишет Corriere della Sera без уточнения источника сведений, у экс-премьера взяли анализы, в том числе костного мозга. В связи с этим, указывает газета, боли, которые беспокоят политика, и воспаление легких могут быть вызваны общим ослаблением организма, вызванным лейкемией.

Официальных комментариев о состоянии бывшего премьер-министра Италии пока не поступало.

5 апреля сообщалось, что состояние политика стабильное. Берлускони поступил в медучреждение с проблемами с дыханием. Его лечат антибиотиками.

30 марта Берлускони выписали из миланской клиники, куда он был госпитализирован 28 марта для прохождения обследования. 86-летний политик, лидер партии «Вперед, Италия», пожаловался на боль 27 марта. Уточняется, что он обратился в медучреждение самостоятельно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Увеличилось число пострадавших в ходе боестолкновения силовиков с боевиками
В Швеции высказались о поиске ответственных за взрыв на «Северных потоках»
В Москве расширили программу скрининга новорожденных
72-летняя модель отказалась от бюстгальтера и поделилась опытом
Названы неочевидные проблемы привлекательных женщин на свиданиях
Правительство Финляндии подало заявление об отставке
В НАТО усомнились в быстром присоединении Швеции к альянсу
Россиянин пытался украсть ребенка из коляски, побил продавца и попал на видео
В НАТО оценили ядерную угрозу со стороны России
В Ингушетии начали поиск тел боевиков после боестолкновения с правоохранителями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.